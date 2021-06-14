РФС избежит штрафа за свист болельщиков в адрес преклонивших колено бельгийцев

Российский футбольный союз (РФС) не будет оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за свист болельщиков в адрес преклонивших колено бельгийцев перед стартовым матчем чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что сборная России потерпела разгромное поражение в матче против Бельгии со счетом 0:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее британское издание The Observer выступило с осуждением игроков национальной команды России, отказавшихся вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter.