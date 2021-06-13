FARE жестко раскритиковала свист российских болельщиков в адрес акции BLM

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) жестко раскритиковала свист российских болельщиков в адрес акции «Жизни черных важны» (Black Lives Matter), сообщает «СЭ».

По мнению представителей объединения, данный знак является четким расистским сигналом.

«Прискорбно и досадно, что болельщики сборной России освистали футболистов бельгийской команды, преклонивших колено. Этот жест — прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Свист в ответ на преклонение колена является символом крайнего неуважения, и, на наш взгляд, посылает расистский сигнал.

Мы призываем всех сторонников воздержаться от освистывания игроков», — заявили в FARE.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал жутким позором игру Антона Шунина в матче с Бельгией.