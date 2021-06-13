Полузащитник сборной России Баринов попросил прощения за разгром от Бельгии

Полузащитник московского «Локомотива» и национальной сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал итоги матча первого тура чемпионата Европы — 2020 против Бельгии.

По его словам, негатив со стороны фанатов в адрес команды после столь неудачной игры не сделает коллектив слабее.

«Мы приносим извинения нашим болельщикам за то, что такой результат получился. Вроде физически все были готовы нормально. Не знаю, подсели или не подсели. Я чувствую себя довольно-таки неплохо», — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».



«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что сборная России под руководством Станислава Черчесове суммарно пропустила от Бельгии 13 мячей.