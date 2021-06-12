Россия проиграла Бельгии три матча подряд с общим счетом 2:10

Сборная Бельгии обыграла национальную команду России в матче первого тура группы B чемпионата Европы 2020 года.

Для подопечных Станислава Черчесова это поражения стало третьим подряд в матчах против сборной Бельгии. Общий счет прошедших поединков — 2:10.

Напомним, чтои встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре российская дружина встретится со сборной Финляндии. Команды выйдут на поле арены на Крестовском острове 16 июня в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее бельгийские игроки преклонили колено перед матчем с Россией.