Россия проиграла Бельгии три матча подряд с общим счетом 2:10
Сборная Бельгии обыграла национальную команду России в матче первого тура группы B чемпионата Европы 2020 года.
Для подопечных Станислава Черчесова это поражения стало третьим подряд в матчах против сборной Бельгии. Общий счет прошедших поединков — 2:10.
Напомним, чтои встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
В следующем туре российская дружина встретится со сборной Финляндии. Команды выйдут на поле арены на Крестовском острове 16 июня в 16.00 по московскому времени.
Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.
Ранее бельгийские игроки преклонили колено перед матчем с Россией.