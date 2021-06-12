Игрока сборной Дании Эриксена увезли в реанимацию

Во время матча Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма игры с Финляндией.

Игрока увезли со стадиона в реанимацию. О состоянии здоровья футболиста не сообщается.

Арбитр увел команды с поля. Матч прерван.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее игрок сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией.