В Госдуме поддержали решение сборной России не преклонять колено перед игрой с Бельгией

Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на новость о том, что сборная России не будет преклонять колено перед матчем с Бельгией, передает «Чемпионат.com».

«Уважаю позицию сборной России. Наша национальная команда представляет интересы России на спортивных площадках, поэтому их решение мы всегда будем уважать», — сказал Свищев.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что он против натурализованных игроков в сборной России.