Ягр отказался становиться лицом кампании по пропаганде вакцинации в Чехии

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр принял решение отказаться от предложения премьер-министра Чехии Андрея Бабиша стать лицом кампании по пропаганде среди населения идеи о необходимости вакцинации от коронавируса.

«Мы беседовали с господином премьером о том, что Ягр отказал ему стать лицом кампании по пропаганде вакцинации. Хоккеист объяснил свой отказ тем, что у него выработаны антитела к коронавирусу», — цитирует министра здравоохранения Мартину Вашакову Czech Radio.

Руководство республики стремится к тому, чтобы вакцинация охватила не менее 70% жителей страны.

За время пандемии общее число инфицированных коронавирусом в Чехии достигло 1,66 млн человек, из них больше 30 тысяч скончались от осложнений.

Ранее лидер Конституционно-демократической партии Юкио Эдано призвал отменить или еще раз перенести летние Олимпийские игры, которые должны пройти в Токио в 2021 году.

Политик заявил, что угроза резкого роста заражений новым коронавирусом остается реальной.