Близкий друг Медведевой признался, что он гей

Американский фигурист и близкий друг Евгении Медведевой Джейсон Браун совершил каминг-аут в своем Instagram.

«Я вырос в окружении красивых, творческих, сильных, гордых, успешных и поддерживающих ЛГБТК+ людей, которые были ролевыми моделями для меня. Будь то члены семьи, тренеры, фигуристы, учителя, друзья или другие люди, с которыми мне довелось пересекаться, мое восприятие того, каково быть ЛГБТК+, было далеко не одномерным.

Я понимаю, что многие сталкиваются с другой реальностью. История не всегда была доброй, и борьба за равенство и принятие продолжается. Нет сомнений в том, что моя жизнь улучшилась благодаря людям вокруг меня, у которых хватило смелости встать и поделиться с миром частичкой того, кто они есть ... и за это я говорю спасибо.

Я верю, что любовь всегда побеждает, и каждая история будет развиваться по-своему для каждого человека. Моя сейчас делает поворот. Я гей, и эта история еще пишется...» — сообщил фигурист.

Браун является бронзовым призером командного турнира на Олимпийских играх — 2014 в Сочи в составе сборной США, чемпионом США — 2015 и серебряным призером чемпионата четырех континентов — 2020.

Он тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, у которого также занималась Евгения Медведева с 2018 по 2020 год. Браун встретил Медведеву в аэропорту после переезда в Канаду и активно поддерживал ее в этот период. С тех пор фигуристы поддерживают теплые дружеские отношения.

Ранее стало известно, что Медведева снялась в романтической сессии с певцом Кристианом Костовым.