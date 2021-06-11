Экс-игрок «Спартака» Титов не верит в победу России в матче с Бельгией

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5. Егор Титов (футбол). Дисквалификация на год за бромантан 5. Егор Титов (футбол). Дисквалификация на год за бромантан
5. Егор Титов (футбол). Дисквалификация на год за бромантан
Антон Денисов/РИА «Новости»

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от стартового матча сборной России на Евро-2020 против национальной команды Бельгии, передает «Рейтинг Букмекеров».

«Не так давно с бельгийцами играли, в том числе в Санкт-Петербурге. Вряд ли кто-то забыл, чем все это закончилось. За два матча семь мячей пропустили. Не вижу, в чем сборная прибавила с того момента», — сказал Титов.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первый матч для нашей команды на турнире состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Соперник — сборная Бельгии.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Артем Дзюба рассказал об отсутствии волнения перед стартом Евро-2020.