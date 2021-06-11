Салихова раскритиковала SMM-отдел «Спартака» за твит «Привет, конюшня»

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, критически отозвалась о работе медиадепартамента столичного клуба.

«Медиадепартамент был моей гордостью. Я долго выбирала того самого, кто поднимет медиа клуба на новый высочайший уровень. К концу сезона я окончательно расслабилась, доверилась профессионализму, бои велись по другим фронтам. И тут же выходит «Привет, конюшня». Ну ладно. С кем ни бывает. А теперь новый тренер задумчиво разглядывает скриншоты. У меня бы уже медиадерпатамент летал по стадиону за такое упущение. Надеюсь, они исправятся и будут работать ещё лучше, — пишет Салихова в своем Telegram-канале.

После матча 27-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА, в котором красно-белые одержали победу со счетом 1:0, пресс-служба «Спартака» прокомментировала победу в Twitter: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».

9 июня новый главный тренер спартаковцев опубликовал в Instagram фотографию, где он смотрел на скриншот с матча Россия — Болгария. Специалист хотел показать, как он готовится к работе со «Спартаком».

Ранее Зарема Салихова рассказала, что у нее есть неопубликованные факты про Шамиля Газизова.