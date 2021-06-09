Ягудин признал «ледовый» роман с Дайнеко

Титулованный российский фигурист Алексей Ягудин, общаясь с подписчиками в Instagram, ответил на вопрос, был ли у него роман с певицей Викторией Дайнеко.

«Да, был, но только ледовый. Под названием «Ледниковый период», — написал Ягудин в сториз Instagram.

В 2007 году Алексей Ягудин и Виктория Дайнеко в паре участвовали в телевизионном шоу «Ледниковый период». В 2008 году певица записала совместную с олимпийским чемпионом песню «Иголка». Через два месяца после выхода песни Дайнеко в интервью призналась: «Я его (Ягудина) очень люблю и уважаю. К сожалению, каких-то романтических отношений у нас с ним так и не сложилось… Несмотря на все мои старания».

Алексей Ягудин является Олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратным чемпион мира среди профессионалов и чемпионом мира среди юниоров.

Также спортсмен введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.

Ранее Ягудин заявил, что очень обрадовался победе Канады на чемпионате мира по хоккею.