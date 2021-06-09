Ягудин признал «ледовый» роман с Дайнеко

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Алексей Ягудин во время выступления на шоу фигуристов, 2018 год Алексей Ягудин во время выступления на шоу фигуристов, 2018 год
Алексей Ягудин во время выступления на шоу фигуристов, 2018 год
Илья Питалев/РИА Новости

Титулованный российский фигурист Алексей Ягудин, общаясь с подписчиками в Instagram, ответил на вопрос, был ли у него роман с певицей Викторией Дайнеко.

«Да, был, но только ледовый. Под названием «Ледниковый период», — написал Ягудин в сториз Instagram.

В 2007 году Алексей Ягудин и Виктория Дайнеко в паре участвовали в телевизионном шоу «Ледниковый период». В 2008 году певица записала совместную с олимпийским чемпионом песню «Иголка». Через два месяца после выхода песни Дайнеко в интервью призналась: «Я его (Ягудина) очень люблю и уважаю. К сожалению, каких-то романтических отношений у нас с ним так и не сложилось… Несмотря на все мои старания».

Алексей Ягудин является Олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратным чемпион мира среди профессионалов и чемпионом мира среди юниоров.

Также спортсмен введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.

Ранее Ягудин заявил, что очень обрадовался победе Канады на чемпионате мира по хоккею.