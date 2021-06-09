Василевский стал первой звездой матча «Каролина» — «Тампа»

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Каролины Харрикейнс».

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си» в присутствии 16 299 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Голкипер «молний» Андрей Василевский все отразил 29 бросков по своим воротам и был признан представителями лиги первой звездой матча.

Звание второй звезды прошедшей игры досталось Брендану Пойнту, третьей звездой стал Росс Колтон. Оба игрока также представляют действующих обладателей Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский установил новое достижение в НХЛ.

Плей-офф НХЛ. 1/4 финала. Пятый матч

«Каролина Харрикейнс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).