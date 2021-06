Голкипер «Тампы» Василевский установил новое достижение в НХЛ

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Каролины Харрикейнс».

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си» в присутствии 16 299 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:0.



Как сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter, 26-летний россиянин Андрей Василевский стал первым голкипером в истории лиги, кому удалось завершить три серии подряд матчами без пропущенных шайб.

Напомним, что по ходу игры против «ураганов» Василевский все отразил 29 бросков по своим воротам.

Плей-офф НХЛ. 1/4 финала. Пятый матч

«Каролина Харрикейнс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

Andrei Vasilevskiy (29 saves) became the first goaltender in NHL history with a clinching shutout in three consecutive series (also Game 6 of 2020 SCF & Game 6 of 2021 R1). #StanleyCup#NHLStats: https://t.co/BETohp9zvi pic.twitter.com/uQw4JtxLpH