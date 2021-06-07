Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ по сумме дохода

Портал CapFriendly в Twitter подсчитал официальные зарплаты хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первую строчку занял Сидни Кросби из «Питтсбурга». Он заработал за карьеру $129 млн. На втором месте расположился Яромир Ягр ($127млн). Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин замкнул тройку ($122,6 млн).

Евгений Малкин из «Питтсбурга» заработал $103 млн. Он занял восьмое место.

Свое действующее соглашение с «Вашингтоном» Овечкин подписал 13 лет назад. Его срок истекает 28 июля 2021, сообщалось, что стороны начнут обсуждать новый контракт после того, как команда завершит выступление в Кубке Стэнли. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. В плей-офф он сыграл в пяти встречах и набрал 4 (2+2) очка.

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде. Команда проиграла «Бостон Брюинз» в серии с результатом 4:1.

Ранее Овечкин заявил, что был готов поехать на чемпионат мира в случае необходимости.