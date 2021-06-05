Тарханов: Шунин – хороший вратарь, но Сафонов мне нравится больше

Известный российский специалист, заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от контрольного матча сборной России против Болгарии. Он выразил мнение, что наша команда должна превосходить соперника, но при этом отметил, что болгары могут преподнести сюрпризы.

«Думаю, мы все-таки сильнее Болгарии по всем футбольным компонентам. У них молодая команда, меняются поколения. Хотя они хорошо сыграли отборочный матч с Ирландией, 0:0, недавно со Словенией — 1:1. Непростая команда. Могут сыграть, а могут и не сыграть.

Конечно, это, в первую очередь, наработки для тренерского штаба, результат второстепенный. Сейчас много ничьих перед Евро, финны, наши будущие соперники, Эстонии проиграли. У Финляндии я посмотрел состав – в основном, опытные и ведущие футболисты вышли уже в конце игры. Каждый тренер проводит проверку. Главное — подготовка, найти игровой тонус. Потому что в любом случае была нагрузка, свежести нет. Может быть, и поэтому с Польшей наша сборная играла не так впечатляюще. И у поляков не играла группа основных игроков. Есть момент усталости», — сказал Тарханов «Газете.Ru».

Специалист оценил комплектацию состава сборной России. В частности, он высказался о вратарской линии и об Антоне Шунине, который недавно подвергся критике со стороны блогера и комментатора Василия Уткина. Тарханов назвал Шунина хорошим голкипером, признавшись вместе с тем, что отдает предпочтение другому вратарю нашей национальной команды. Также эксперт оценил линию атаки, которая представлена Артемом Дзюбой, Александром Соболевым и Антоном Заболотным.

«Шунин — хороший вратарь, хотя мне больше Сафонов нравится. Но Черчесов все видит, есть и тренер вратарей. Вот Лунев — хороший голкипер, но его не взяли. Видимо, есть какие-то проблемы. Со стороны ведь легче говорить, а когда работаешь, есть понимание, кто и в каком состоянии находится.

Не думаю, что три наших нападающих — одноплановые, у каждого есть стиль игры. По Заболотному, например, Черчесов говорил, что взял его в сборную, потому что тот хорошо прессингует и хорошо отрабатывает в обороне. Дзюба — естественно, это верх, он хорошо цепляется за мячи и оказывает давление. Соболев, может, чуть тоньше с мячом работает», — заметил Тарханов.

Сборная России сыграет с Болгарией в субботу, 5 июня. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

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