Поветкин может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Российский боксер Александр Поветкин может объявить о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со здоровьем, сообщает ТАСС.

Об этом объявил сам спортсмен. Согласно его словам, он пока не приступил к тренировочному процессу и все еще восстанавливается после последнего поединка.

«Я пока не тренируюсь, прохожу курс лечения после всей истории. Прокапываюсь еще, посмотрим. Пока не хочу [завершать], но посмотрим по здоровью», — заявил он.

В ночь на 28 марта состоялся бой между Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату, британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отметим, что это был бой-реванш после победы российского спортсмена летом прошлого года, где он похожим образом одержал победу в пятом раунде.

Всего в послужном списке 41-летнего Поветкина

Ранее сообщалось, что глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, что его клиент Александр Поветкин спустя 20 дней после боя с Диллианом Уайтом выписан из больницы.