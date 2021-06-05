Экс-хоккеист Сушинский намекнул, что состав сборной России определяет не тренер

Бывший форвард и президент «Авангарда» Максим Сушинский критично высказался о составе сборной России по хоккею на чемпионат мира — 2021, передает Metaratings.ru.

Национальная команда покинула розыгрыш мирового первенства на стадии четвертьфинала, проиграв в овертайме Канаде. Сушинсткий подчеркнул, что в составе сборной оказались семь игроков из петербургского СКА, который не вышел в финал Кубка Гагарина, а из ЦСКа и «Авангарда», которые разыграли трофей, было вызвано всего шесть человек.

«Из двух команд, которые играли в финале, в сборную вызваны всего шесть человек. Как такое возможно? Это неправильно. Я не знаю, кто так состав выбирает. Я не уверен, что главный тренер. Я не уверен, был ли там тренер вообще», — заявил Сушинский.

После поражения от Канады в четвертьфинале чемпионата мира идут разговоры о том, что к Олимпиаде-2022 российскую команду будет готовить другой тренер.

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос о судьбе главного тренера национальной команды Валерия Брагина.