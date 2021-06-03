Тренер «Спартака» Витория признался, что работал в Саудовской Аравии из-за денег

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, почему после португальской «Бенфики» принял предложение «Аль-Насра».

«После «Бенфики» у меня появилась возможность поработать в «Аль-Насре», в Саудовской Аравии. Финансовый фактор стал решающим в принятии этого вызова. Но не единственным. Я познакомился с новой культурой, и это был клуб, который дал мне возможность бороться за титулы», — приводит слова Витории The Coaches Voice.

Столичный клуб объявил о назначении Витории 24 мая. Специалист сменил на посту немца Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт с командой.

Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

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