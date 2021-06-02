Тренер «Спартака» Витория рассказал, как повлияла на него смерть родителей

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о влиянии на его жизнь смерти родителей.

«Мои папа и мама никогда не видели меня тренером. Не хватило времени. Чтобы стать тренером, я решил завершить карьеру в 32 года. Мои родители погибли в автокатастрофе вскоре после моего решения. Это изменило мою жизнь.

Эта потеря — самый худший момент за всю мою жизнь. На жизненном пути должны иногда случаться и сложные моменты. Но это стало для меня катализатором, я стал эмоционально сильнее. Теперь, когда у меня проблемы с игроками или крупная неудача, понимаю, что все познается в сравнении. Я просто чувствую, что эта трагическая потеря придала мне огромных душевных сил», — приводит слова Витории The Coaches Voice.

Родители португальского тренера красно-белых погибли в сентябре 2002 года.

Столичный клуб объявил о назначении Витории 24 мая. Специалист сменил на посту немца Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт с командой.

Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что правый защитник пражской «Славии» Александер Бах попал в сферу интересов «Спартака».