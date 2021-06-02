Сборную России включили в число команд, способных удивить на Евро-2020

Сборная России по футболу может преподнести сюрприз на чемпионате Европы — 2020, пишет издание TechnoSports. Автор статьи включил команду Станислава Черчесова в пятерку сборных, которых недооценивают рядовые болельщики и некоторые специалисты.

Несмотря на отсутствие шансов в матчах против сборной Бельгии, подопечные Черчесова успешно использовали шансы во всех матчах, чтобы сыграть на континентальном первенстве, утверждает эксперт.

«Оборона российской сборной, куда входят Юрий Жирков, Федор Кудряшов и Марио Фернандес, пропустила лишь один мяч в восьми матчах. На другом конце поля Артем Дзюба, который в рамках отборочного турнира забил девять мячей», — отмечается в статье.

В статье также говорится о положительном влиянии на игру сборной России Александра Головина и Дениса Черышева.

«Наверняка футболисты сборной России помнят о впечатляющем выступлении на ЧМ-2018. Забегая вперед, в группе с Россией играют Бельгия, Дания и Финляндия. Сборным Дании и Финляндии ни разу не удавалось брать верх над российской командой, что придаст уверенности команде Черчесова», — напомнил журналист.

В пятерку «темных лошадок» Евро-2020 также включены сборные Дании, Швеции и Турции. Наибольший сюрприз на первенстве континента, по мнению автора статьи, может преподнести Украина, которая крайне неудачно выступала на двух последних международных турнирах.

Ранее была объявлена окончательная заявка сборной России на Евро-2020.