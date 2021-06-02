Широков — о переходе Заболотного в ЦСКА: он на голову сильнее Чалова, и сильнее Рондона

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о переходе Антона Заболотного из «Сочи» в московский ЦСКА, передает «РБ Спорт».

«Антон был явным лидером «Сочи», для чемпионата России очень хорошее усиление. Если брать последний год Чалова, то Заболотный на голову сильнее Чалова, и сильнее Рондона. Плюс он россиянин», — сказал Широков.

31 мая ЦСКА объявил о подписании соглашения с форвардом, которое рассчитано на три года. Сочинскую команду игрок покинул после истечения срока контракта.

Заболотный является воспитанником красно-синих, однако он не провел ни одного официального матча за главную команду. С 2019 года он выступал за «Сочи». В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в 27 матчах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Он занял девятое место в списке бомбардиров прошедшего первенства.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ ЦСКА, набравший 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице первенства. Красно-синие впервые с 2001 года не смогли завоевать путевку в еврокубки.

Ранее сообщалось о том, что зарплата Заболотного в ЦСКА составит €1,2 млн в год.