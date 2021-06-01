Хабиб отказался от посещения Абхазии из-за угрозы аннулирования американской визы

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от посещения Абхазии из-за санкций США и возможного аннулирования его американской визы. Панировалось, что Нурмагомедов сегодня прилетит в Абхазию.

«В связи с прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничениями спортивной деятельности в UFC, расторжением контрактов в США, а также с санкционным давлением со стороны США и Грузии, приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня в Международный день защиты детей не состоится.

Хабиб Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку и сожалеет из-за сложившихся не зависящих от него обстоятельств», — сообщает Facebook Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорта.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб Нурмагомедов не увидел оскорблений в словах главы Чечни Рамзана Кадырова.