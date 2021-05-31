Россия может сыграть с Канадой в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

31 мая Россия обыграла Швецию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Встреча завершилась со счетом 3:2 Б.

В середине первого периода шайбу забросил Йеспер Фреден, реализовав численное преимущество. Уже в третьей двадцатиминутке россияне забросили две шайбы, а точные броски на свой счет записали Антон Слепышев и Александр Барабанов. Но за четыре минуты до конца поединка Виктор Олофссон сравнял счет. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов решающий бросок реализовал Владимир Тарасенко.

На стадии 1/4 финала «Красная машина» может встретиться со сборной Канады. Это станет возможным, если Россия сохранит лидерство в группе, «кленовые листья» обыграют Финляндию, а встреча между Германией и Латвией завершится в основное время.

В заключительном матче группового этапа команда Валерия Брагина сыграет со сборной Белоруссии. Встреча состоится 1 июня.

Ранее Россия обыграла Швецию в матче чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф.