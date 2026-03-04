Губерниев назвал главную причину недопуска Большунова к Олимпиаде-2026

Губерниев: недопуск Большунова на Игры был связан с тем, что он — россиянин

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев объяснил, почему трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова не допустили к Олимпиаде 2026 года в Италии. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я думаю, недопуск был связан с тем, что Большунов — россиянин. Это сегрегация по паспорту. Не думаю, что здесь кто-то думал, что придёт он и помешает выиграть Клебо шесть медалей. Просто Александр — русский!» — заявил Губерниев.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не одобрила Большунову нейтральный статус, из-за чего он не имел шанса отобраться на Олимпиаду.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. Его результат составил 3 минуты 18,18 секунды. Серебряную награду завоевал Егор Митрошин (+0,10). Тройку сильнейших Иван Горбунов (+0,25).

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

