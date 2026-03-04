Путин заявил о выполнении Россией обязательств перед Венгрией

Россия всегда выполняла и готова выполнять все свои обязательства перед Венгрией по вопросу поставок энергоносителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой венгерского МИД Петером Сийярто, сообщает РИА Новости.

«И все, что от нас зависит — мы всегда исполняли все наши обязательства и, конечно, намерены и готовы это делать», — сказал он.

При этом лидер РФ отметил, что «не все зависит от» России.

Также он заявил, что отношения двух стран носят устойчивый характер и развиваются в положительном ключе.

«Имею в виду и вопросы энергетической политики, включая и углеводороды, и наш флагманский проект — это атомная электростанция «Пакш», — пояснил Путин.

4 марта Путин и Сийярто провели встречу в Кремле. После завершения встречи глава МИД Венгрии в социальных сетях написал, что они с Путиным обсудили вопросы энергетической безопасности и освобождение попавших в плен к Вооруженным силам РФ закарпатских венгров. Дипломат дополнил пост фотографией со встречи с президентом России в Москве и пообещал вскоре поделиться подробностями.

Ранее в Европе оценили зависимость Венгрии от российской нефти.