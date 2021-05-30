«Спартак» — о победе «Челси» в ЛЧ: следующий сезон будет нашим

Пресс-служба московского «Спартака» в Twitter отреагировала на победу лондонского «Челси» в Лиге чемпионов.

«Поздравляем болельщиков «Челси», но не забывайте, что следующий сезон будет нашим», — говорится в сообщении.

В решающем матче «синие» обыграли «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Челси» выиграл Лигу чемпионов.