Хабиб высказался о словах Чимаева в свой адрес

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал историю, которая произошла между ним и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Во время эфира главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram Чимаев написал, что порвет Хабиба, если тот захочет.

«Не было никакого разочарования, я этого человека никогда не видел. Разочарование бывает, когда от человека ждёшь отдачи, а я от этого человека ничего никогда не ждал. Если он считает нужным, пусть пишет», — передает слова Хабиба ТАСС.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб намекнул на возвращение в UFC.