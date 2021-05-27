Тарасова считает, что Медведева и Загитова не смогут попасть в сборную

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о перспективах попадания Евгении Медведевой и Алины Загитовой на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.

По ее мнению, спортсменки в условиях ожесточенной конкуренции не смогут выиграть борьбу за путевку на Игры.

«Отбираются фигуристы, выступая на соревнованиях. С первых этапов Гран-при надо набирать очки, и лучшие попадают на чемпионаты мира и Европы, на Олимпиаду.

Могут ли Медведева и Загитова в нынешней ситуации попасть сборную? Нет, не могут. Им ведь надо столько соревнований пройти, занять там первые места, чтобы завоевать путевку на главные турниры. А у них теряются баллы, падает рейтинг», — сказала Тарасова в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что Загитова и Медведева заняли первые две строчки в соревнованиях среди женщин-одиночниц на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участие в Играх 2022 года в Пекине.