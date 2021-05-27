«Вильярреал» не проиграл ни одного матча в Лиге Европы сезона-2020/21

Испанский «Вильярреал», выигравший Лигу Европы впервые в истории, по ходу турнира не проиграл ни одного матча.

Команда, которую возглавляет Унаи Эмери, 12 раз одержала победу и дважды сыграла вничью.

До этого такое удавалось только Тоттенхэму (сезон-1971/72), менхенгладбахской «Боруссии» (1978/79), дважды «Гетеборгу» (1981/82, 1986/87), «Аяксу» (1991/92) и «Челси» в 2018/19.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» в серии пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы и стал победителем турнира.

Встреча, прошедшая в польском Гданьске, в основное время завершилась со счетом 1:1. На 29-й минуте забил нападающий испанского клуба Жерар Морено. Через десять минут после перерыва удар уругвайского форварда Эдинсона Кавани помог «Юнайтед» отыграться.

В дополнительное время командам не удалось отличиться, а серии пенальти точнее оказались футболисты «Вильярреала» — 11:10. Победный 11-метровый реализовал вратарь Херонимо Рульи. Также ему удалось отразить удар голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.