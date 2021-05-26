Салихова: Газизов говорил, что в «Спартаке» не было таких породистых игроков, как Кокорин

close
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин
Global Look Press

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Шамиля Газизова, рассказала, что идея приобрести форварда Александра Кокорина принадлежала бывшему генеральному директору команды Шамилю Газизову, передает «Спорт-Экспресс».

«У меня было много сомнений относительно приобретения Кокорина. Газизов считал и любил говорить, что таких породистых игроков у нас еще не было. Говорил, что у Саши потрясающие человеческие качества, хотя какие именно, я не поняла», — сказала Салихова.

Кокорин выступал за красно-белых во второй половине 2020 года. Он провел за москвичей восемь матчей, забив два мяча. Зимой 2021 года он перешел в итальянскую «Фиорентину», за которую вышел на поле четыре раза.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин в Серии А лишь однажды коснулся мяча в чужой штрафной.