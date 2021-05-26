Салихова: Газизов говорил, что в «Спартаке» не было таких породистых игроков, как Кокорин

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Шамиля Газизова, рассказала, что идея приобрести форварда Александра Кокорина принадлежала бывшему генеральному директору команды Шамилю Газизову, передает «Спорт-Экспресс».

«У меня было много сомнений относительно приобретения Кокорина. Газизов считал и любил говорить, что таких породистых игроков у нас еще не было. Говорил, что у Саши потрясающие человеческие качества, хотя какие именно, я не поняла», — сказала Салихова.

Кокорин выступал за красно-белых во второй половине 2020 года. Он провел за москвичей восемь матчей, забив два мяча. Зимой 2021 года он перешел в итальянскую «Фиорентину», за которую вышел на поле четыре раза.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин в Серии А лишь однажды коснулся мяча в чужой штрафной.