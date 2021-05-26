МИД раскритиковал решение властей Латвии убрать флаг России на ЧМ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о решении властей Риги убрать российский триколор с площади, где размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

«Прежде всего, это – неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений», — приводит слова Захаровой официальный сайт ведомства.

По мнению представителя министерства, Латвия закрепится в рядах недружественных России государств.

«Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы», — отметила Захарова.

Она выразила сожаление в связи с действиями латвийских политиков, а также отметила, что «недостойные манипуляции» полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка.

Также Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который сказал, что флаг был заменен из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Официальный представитель МИД России назвала эти объяснения жалкими, так как ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Власти латвийской столицы использовали российский триколор в оформлении города к старту турнира, однако 24 мая сменили его на флаг Олимпийского комитета России.

Ранее посольство России в Латвии раскритиковало решение заменить флаг страны на чемпионате мира в Риге.