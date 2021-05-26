Школьница обвинила тренера по кикбоксингу в изнасиловании

14-летняя воспитанница из российского города Ишимбай обвинила 33-летнего тренера по кикбоксингу Антона Овечкина в насилии сексуального характера.

Об этом информирует Telegram-канал «112».

По информации источника, преступление было совершено, когда тренер попросил подопечную зайти к нему в кабинет, чтобы помочь с заполнением документов. Когда школьница вошла в помещение Овечкин запер дверь и совершил действия насильственного сексуального характера. Сообщается, что позднее девочка обо всем рассказала родителям.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан сообщило на своем официальном сайте, что уже возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 18 мая, обвиняемый находится в розыске.

Ранее сообщалось, что бывшая американская модель Кэтрин Майорга, которая ранее обвинила капитана сборной Португалии по футболу и нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, выступила с новыми требованиями по данному делу. Как утверждает Mirror, американка намерена добиться многомиллионной компенсации морального ущерба от Роналду.