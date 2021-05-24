Главный тренер «Вашингтона» надеется, что Овечкин продлит контракт с клубом

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о будущем капитана Александра Овечкина в команде. Действие нынешнего соглашения российского форварда с клубом завершается в конце нынешнего сезона.

«Я бы хотел думать, что он вернется. Это его команда», — цитирует Лавиолетта журналист Саманта Пелл d Twitter.

В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встречался с «Бостон Брюинз» и проиграл серию со счетом 1-4. Пятый, решающий матч серии состоялся в ночь на 24 мая и завершился поражением «Кэпиталз» со счетом 1:3.

Овечкин в матче не сумел отличиться, а по ходу игры получил незначительное повреждение, которое не помешало ему продолжить игру.

После игры нападающий отказался говорить о продлении контракта с командой. Также стало известно, что из-за травм, полученных в этом сезоне НХЛ, Овечкин решил не ехать на чемпионат мира, который проходит в Латвии.

Ранее сообщалось, что Овечкин отказался говорить о новом контракте с «Вашингтоном».