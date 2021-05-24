Овечкин отказался говорить о новом контракте с «Вашингтоном»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался говорить о продлении контракта с командой сразу после того, как «столичные» вылетели из розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Действие нынешнего соглашения российского форварда с «Вашингтоном» завершается в конце нынешнего сезона.

«Мы только что проиграли в плей-офф. Давайте поговорим о моем контракте и прочем позже», — приводит слова Овечкина NBC Sports.

В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встречался с «Бостон Брюинз» и проиграл серию со счетом 1 - 4. Пятый, решающий матч серии состоялся в ночь на 24 мая и завершился поражением «Кэпиталз» со счетом 1:3.

Овечкин в матче не сумел отличиться, а по ходу игры получил незначительное повреждение, которое не помешало ему продолжить игру.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и покинул розыгрыш Кубка Стэнли.