Россия разгромила Великобританию в матче чемпионата мира

Сборная России одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2021 в Латвии.

Во втором матче турнира российская команда, выступающая под нейтральным флагом из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), одолела Великобританию со счетом 7:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом тайме российские хоккеисты забросили четыре шайбы. Примечательно, что четыре гола были оформлены за пять минут — в период с 6-й по 11-ю минуту игры. Отличились Антон Бурдасов, оформивший дубль, а также Михаил Григоренко и Сергей Толчинский, который в составе сменил травмировавшего Константина Окулова. Великобритания тоже сумела отличиться, шайбу забросил Лиам Кирк.

Второй период выдался не таким богатым на голевые события — была заброшена только одна шайба. Ровно в середине периода Павел Карнаухов с передачи Никиты Задорова и Артема Зуба оформил гол.

В третьем периоде шестую шайбу сборной России забросил Андрей Кузьменко, также отличился капитан команды Антон Слепышев.

Эта победа стала второй для России на групповом этапе. В стартовом поединке группового этапа подопечные Валерия Брагина одержали волевую победу над Чехией (4:3).

Ранее сообщалось, что сборная России объявила состав на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Великобритании.

Хоккей. Чемпионат мира — 2021. Группа А. 2-й матч

Великобритания — Россия — 1:7

0:1 — Бурдасов (Григоренко, Ожиганов), 05:53;

0:2 — Григоренко (Воронков), 07:19;

0:3 — Бурдасов ( Кузьменко, Гавриков), 09:21;

0:4 — Толчинский (Барабанов), 10:51;

1:4 — Кирк (Дауд, Коннолли), 18:46;

1:5 — Карнаухов (Задоров, Зуб), 30:08;

1:6 — Кузьменко (Бурдасов, Ожиганов), 49:59;

1:7 — Слепышев (Карнаухов), 53:04.