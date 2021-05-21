Президент ИИХФ: будем слушать Чайковского вместо гимна России, это тоже отлично

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о том, что вместо гимна России в честь победы национальной команды играет музыка Чайковского.

21 мая россияне обыграли Чехию в стартовом матче чемпионата мира со счетом 4:3.

«Российским игрокам было необычно слышать музыку Чайковского вместо гимна. Российский гимн очень мощный, узнаваемый. Следующие два года будем слушать Чайковского, это тоже отлично», — передает слова Фазеля ТАСС.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в качестве наказания отечественному спорту за признанное агентством существование в стране государственной системы поддержки допинга и фальсификацию данных Московской антидопинговой лаборатории среди прочего запретило российским спортсменам по всем видам спорта на чемпионатах мира и Олимпийских играх использование национальной символики в течение двух лет.

Хоккей. Чемпионат мира.

Россия — Чехия — 4:3

1:0 — Бурдасов (Григоренко) — 04:16

1:1 — Флек (Шпачек) — 9:26

2:1 — Швец-Роговой (Каменев) — 36:00

2:2 — Врана (Кубалик, Гайек) — 37:53

3:2 — Барабанов (Воронков) — 45:28

3:3 — Кубалик (Гронек) — 57:23

4:3 — Григоренко (Проворов) — 59:41.

Ранее гол Григоренко за 19 секунд до конца основного времени принес России победу над Чехией.