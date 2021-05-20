Черчесов — о предстоящей игре с Бельгией на Евро: будет сложная встреча

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от стартового матча сборной России на Евро-2020, передает «Чемпионат.com».

Россияне начнут турнир матчем против Бельгии, который состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

«Мы не выбираем соперника, Бельгия — уже который год первая в рейтинге ФИФА. Сложная встреча, это вообще матч открытия для нас. Мы уже играли с бельгийцами, игры проходили зрелищно и результативно», — сказал Черчесов.

Также Россия на групповом этапе встретится с Финляндией и Данией.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил ограничить продажу спиртных напитков на время проведения матчей чемпионата Европы 2020 года.