ФИФА вела переговоры с Суперлигой о создании нового турнира

Международная федерация футбола (ФИФА) заранее узнала о желании клубов создать Суперлигу, передает The New York Times.

Отмечается, что первые переговоры между ФИФА и Суперлигой начались в 2019 году. В организации контактировали с группой из консультантов, возглавляемый испанскими финансистами Анасом Лагари и Джоном Ханом и отвечающий за разработку проекта Суперлиги, которую назвали A22.

Некоторые владельцы клубов связывались с высокопоставленными членами ФИФА, которые уверили, что план будет одобрен, если он будет оформлен определенным образом.

После этих слов американский банк JPMorgan согласился спонсировать новый проект. Но зимой 2021 года СМИ узнали, что топ-команды Европы хотят создать Суперлигу, а ФИФА активно участвует в переговорах. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. Инфантино заявил, что не причастен к проекту, но отказался публично его критиковать. Он сделал это только после того, как на него начали давить общественность и СМИ.

Ранее Инфантино заявил о последствиях для клубов Суперлиги.