Самбисту Шараеву грозит три года тюрьмы за избиение прохожего в Москве

В правоохранительных органах прокомментировали инцидент с дракой в центре Москвы, в которой самбист Кирилл Шараев нанес серьезные травмы мужчине.

«На допросе Ш. заявил, якобы не хотел драться с мужчиной, но в итоге «рефлекторно» швырнул его на прогиб», - рассказал источник в правоохранительных органах «Комсомольская правда».

В пресс-службе московской полиции уточняют, что задержанный признался: да, был пьян. Ему предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по ней - до трех лет тюрьмы.

Сообщается, что инцидент произошел 9 мая. Между спортсменом и пострадавшим возник конфликт, после чего борец бросил мужчину через плечо. В результате удара об асфальт мужчина получил ушиб головного мозга средней степени, острую эпидуральную гематому правой лобной области, переломы передней и задней стенок правой лобной пазухи, а также ушибы мягких тканей головы.

Шараев был задержан правоохранительными органами вскоре после инцидента. Он заявил, что в момент стычки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее самбист Кирилл Шараев рассказал, как избил прохожего в Москве.