«Косяк в том, что я спортсмен»: самбист рассказал, как избил прохожего в Москве

Российский самбист Кирилл Шараев, который нанес серьезные травмы мужчине в ходе потасовки возле одного из ресторанов Москвы рассказал, что драка произошла еще 9 мая. Спортсмен сообщил, что конфликт уже исчерпан и он возместит пострадавшему причиненный ущерб.

«Возмещаю вред, я ему извинения принес, он их принял. Мы с ним договорились, друг друга поняли. Из-за чего конфликт, тоже выяснили: оба пьяные, друг другу пару ласковых сказали. Я еще забрызганный перцем тоже. Мой косяк в том, что я спортсмен и не имел права в такую ситуацию попадать. Я ему возмещаю вред, то, что он не работал сколько. Я ему сам это предложил, я его сам нашел и через один день сам туда приехал», — рассказал Шараев каналу «360».

Сообщается, что инцидент произошел 9 мая. Между спортсменом и пострадавшим возник конфликт, после чего борец бросил мужчину через плечо. В результате удара об асфальт мужчина получил ушиб головного мозга средней степени, острую эпидуральную гематому правой лобной области, переломы передней и задней стенок правой лобной пазухи, а также ушибы мягких тканей головы.

Шараев был задержан правоохранительными органами вскоре после инцидента. Он заявил, что в момент стычки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что МВД опубликовало видео уличной драки с участием самбиста.