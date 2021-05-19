МВД опубликовало видео уличной драки с участием самбиста

Российский самбист Кирилл Шараев нанес серьезные травмы мужчине в ходе потасовки возле одного из ресторанов Москвы. Видео драки опубликовано на официальном сайте ГУ МВД столицы.

Сообщается, что инцидент произошел 9 мая. Между спортсменом и пострадавшим возник конфликт, после чего борец бросил мужчину через плечо. В результате удара об асфальт мужчина получил ушиб головного мозга средней степени, острую эпидуральную гематому правой лобной области, переломы передней и задней стенок правой лобной пазухи, а также ушибы мягких тканей головы.

Шараев был задержан правоохранительными органами вскоре после инцидента. Он заявил, что в момент стычки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Самбист был отпущен под подписку о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что МВД вырезало из видео с дракой медиадиректора московского «Спартака» Антона Фетисова момент, где он первым наносит удар.