Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Риме.

В финале турнира представитель Испании одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счетом 7:5, 1:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут.

Надаль три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Джоковича — пять эйсов, четыре невынужденные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Общий призовой фонд турнира в Риме составил более €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Риме.

Теннис. Рим. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) — Новак Джокович (Сербия) — 7:5, 1:6, 6:3