11 клубов РПЛ получили лицензию УЕФА

Российский футбольный союз провел заседание комиссии по лицензированию российских футбольных клубов по рассмотрению заявок клубов на получение лицензии РФС для участия в соревнованиях УЕФА, Премьер-Лиге (РПЛ) или Первом дивизионе (ФНЛ) в спортивном сезоне-2021/2022. Об этом сообщает РФС.

Лицензию УЕФА получили 10 клубов РПЛ из 16 выступающих в турнире на данный момент, плюс самарские «Крылья Советов», уже обеспечившие себе участие в Премьер-лиге на будущий сезон.

Не получили лицензию, дающую право играть в еврокубках подмосковные «Химки», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал», волгоградский «Ротор», «Уфа», и, разумеется «Тамбов».

Ранее «Оренбург» и владикавказская «Алания» не получили лицензию для участия в РПЛ из-за несоответствия стадионов требованиям лиги. Однако РФС со второго раза одобрил заявку «Крыльев Советов», «Торпедо» и «Балтики». «Оренбург» рассматривает возможность подать в суд, поскольку пробился в РПЛ по спортивному принципу, а президент клуба Василий Еремякин назвал происходящее дискриминацией.

Ранее президент «Оренбурга» назвал ущемлением прав невыдачу клубу лицензии для участия в РПЛ.