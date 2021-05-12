«Дискриминация российского футбола»: «Оренбург» не пустили в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляцию «Оренбурга» на отказ в выдаче лицензии для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон. Таким образом, клуб, который в данный момент занимает второе место в таблице второго по силе дивизиона страны — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — и по спортивному принципу должен напрямую выходить в высшую лигу, останется без повышения в классе.

Дело в том, что стадион «Оренбурга» не удовлетворяет требованиям РПЛ — вмещает лишь семь тысяч зрителей при положенных десяти. Ранее клуб уже допускался до участия в Премьер-лиге в порядке исключения, провел там сезоны 2016/17, 18/19 и 19/20, однако за все эти годы проблемы с ареной так и не решились.

Отыграв сезон-2020/21 в ФНЛ, команда вновь добилась права на повышение в классе и опять дала обещание о том, что расширит свой стадион до необходимой вместимости. Однако на этот раз РФС и РПЛ решили поступить по регламенту и отказали команде.

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В памяти еще свежи воспоминания о «Тамбове», который с трудом добился права участвовать в Премьер-лиге, несмотря на финансовые трудности, а потом чуть не развалился посреди сезона из-за недостатка средств. Клуб пришлось спасать всем миром ради того, чтобы он сумел сыграть со всеми оставшимися соперниками и чтобы сезон завершился справедливо. Возможно, по этой причине руководство российского футбола решило больше не делать подобных исключений.

«Оренбург» не в первый раз нарушает регламент! Вот что печалит, — заявил в интервью «СЭ» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Три года уже мусолится тема. Теперь они вдруг заявляют, что планируют увеличить количество мест на своем стадионе. А что им мешало это сделать раньше?

«Оренбург» отобрался в РПЛ по очкам? Спортивный принцип, конечно, основной. Но только при выполнении прочих условий! Можно, условно говоря, купить восемь футболистов, выйти в Премьер-лигу, но ничего своего не иметь! Вспомните «Тамбов». Вышла команда в РПЛ по спортивному принципу. И что мы сейчас видим? Мучения! Причем для всех. Для тех же футболистов — сидят без денег, без зарплаты, семьи страдают... Стадиона нет. Ничего нет. Ну и зачем это все? Вот вам и спортивный принцип, когда не выполняются другие условия!»

Помимо «Оренбурга», лицензию для участия в РПЛ не получила владикавказская «Алания», которая занимает четвертое место в таблице ФНЛ и могла бы участвовать в стыковых матчах за право подняться выше. У осетинского клуба также проблемы с вместимостью стадиона.

Зато со второго раза выдачу лицензию одобрили самарским «Крыльям Советов» (занимают первое место в ФНЛ), калининградской «Балтике» (пятое) и московскому «Торпедо» (шестое).

Теперь эти клубы в теории могут играть в Премьер-лиге, однако на практике это право получат, скорее всего, только «Крылья», которые напрямую выйдут в РПЛ. Также напрямую в высший дивизион, вероятно, отправится «Нижний Новгород», который занимает третье место и без проблем получил лицензию (по сути, он займет место «Оренбурга»).

А вот «Балтика» и «Торпедо», которые могли бы побороться в стыковых матчах, с большой долей вероятности лишатся этого права. Руководство российского футбола ранее объявляло, что отдаст предпочтение клубам, уже играющим в РПЛ. Таким образом, «Уфу» и тульский «Арсенал», которые сейчас идут в зоне стыков, могут и не заставить играть матчи на вылет, просто оставив их в Премьер-лиге.

Впрочем, ситуация еще не решена до конца даже с «Оренбургом». По крайней мере, так считает спортивный юрист Михаил Прокопец.

«Оренбург» действительно не получил лицензию РПЛ, но шанс выступить там в будущем сезоне по-прежнему сохраняет.

Судьбу клуба решит РФС: если на исполкоме вынесут вопрос об исключении для «Оренбурга» и он будет поддержан большинством голосов, то клуб допустят в РПЛ.

Также «Оренбург» имеет возможность обжаловать решение РФС в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сказал Прокопец «Чемпионату».

Впрочем, идею о послаблениях для «Оренбурга» вряд ли поддержат на исполкоме РФС. В начале мая состоялось общее собрание Российской премьер-лиги, на котором представители клубов большинством голосов высказались против. Маловероятно, что на заседании Российского футбольного союза мнение общественности изменится. А вот подать иск в Спортивный арбитражный суд «Оренбург» может. Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев уже сообщил, что команда рассматривает такую возможность.

«Наш юрист изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в CAS. Клуб получал лицензию УЕФА два раза без замечаний.

Кому-то выгодно показать наш стадион в черном свете. У нас новые машины для полива, а показывают старые из 2016 года. Заявляют о разбитых раздевалках, хотя игроки и тренеры, которые у нас были, говорят об обратном. Журналисты говорят о некомфортных условиях работы, но второй год открыт пресс-центр со всеми удобствами.

Также мы выполнили требования телевидения, установили балконы для операторов основного вещателя, новый современный свет, у нас отличная «картинка» трансляции. Есть проблемы, но у нас не «Краснодар» или «Открытие Арена», будем двигаться вперед.

Мы надеемся на победу спортивного принципа. Команда целый сезон билась за право сыграть в РПЛ, выиграла, по сути, «серебряный» матч у «Нижнего Новгорода»,

— цитирует Андреева ТАСС.

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что пункт о вместимости в десять тысяч человек «ущемляет права клубов практически всей России».

«Я не согласен, но не столько с решением, а с сутью вопроса, связанным с десятью тысячами посадочных мест. Это решение лет шесть назад было прописано в регламент, но кто автор? Наверное, это клубы Премьер-лиги или чиновники, которые руководили в то время. С моей точки зрения, это волюнтаристское решение, ничем не обоснованное. Оно ни на что не направлено и абсолютно дискриминационно.

Это решение дискриминирует весь российский футбол, потому что у большинства регионов России таких стадионов просто нет.

Для города Оренбурга есть правда, полуправда и статистика. Максимальная заполняемость нашего стадиона — 7 тысяч, при его вместимости 7,5 тыс. Мы дважды были в РПЛ: средняя посещаемость стадиона на матчах премьер-лиги, которые проходили, составляет 4 тысячи 995 человек. Вопрос в том, что экономика должна быть экономной. Это еще Леонид Ильич Брежнев сказал на 25-м съезде партии», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

Правительство Оренбургской области сообщило, что активно взялось за решение вопроса участия клуба в РПЛ. Министр физической культуры и спорта области Сергей Салмин заявил, что реконструкция стадиона уже началась.

«Область принимает в этом самое активное участие — вопрос земельных участков, парковок и много других сопутствующих… Мы надеемся, что нашей команде разрешат играть дома на домашнем стадионе. Было бы классно. На сегодняшний день в адрес президента РФС Александра Дюкова ушло письмо за подписью губернатора Оренбургской области и письмо за подписью генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олега Николаева («Газпром» — спонсор клуба. — «Газета.Ru») в отношении того, чтобы клубу «Оренбург» разрешили играть в Премьер-лиге на своем домашнем стадионе», — цитирует Салмина ТАСС.