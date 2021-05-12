Рублев победил Штруффа в матче второго тура римского «Мастерса»

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немецкого теннисиста Яа-Леннарда Штруффа в матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Риме.

Встреча продлилась 2 часа 19 минут и завершилась победой седьмой ракетки мира в трех сетах: 6:7, 6:1, 6:4.

Рублев по ходу поединка совершил две двойные ошибки, сделал 12 подач навылет и выиграл 61% мячей с первой подачи.

За выход в четвертьфинал престижного турнира россиянин поспорит с 33-летним представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом, занимающим 11-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Напомним, что до этого Рублева проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Стефаносу Циципасу. Для отечественного теннисиста это был первый финал турнира серии «Мастерс» в карьере. 19 апреля он поднялся в рейтинге АТР на седьмое место.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович накричал на судью во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме против представителя США Тэйлора Фрица.