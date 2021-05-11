«Спартак» расторг трудовое соглашение с Гулиевым

Московский «Спартак» расторг трудовое соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, контракт был прекращен по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Гулиев не провел за основной состав красно-белых ни одного матча. Его трудовое соглашение с клубом было рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что победа над «Химками» позволила подопечным Доменико Тедеско подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков.

В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее был объявлен резервный список игроков сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020 года.