Легенда «Спартака» Симонян хочет видеть Черчесова в качестве наставника клуба

Легенда московского «Спартака» Никита Симонян заявил о том, что он хочет видеть Станислава Черчесова в качестве тренера красно-белых, передает Sport24.

«Кого бы я хотел видеть тренером «Спартака»? Если выбирать из спартаковцев, то я хотел бы видеть Черчесова. Это человек с принципами», — сказал Симонян.

Напомним, Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. В сезоне-2007 он стал серебряным призером чемпионата России. С 2016 года он возглавляет сборную России. На домашнем чемпионате мира национальная команда дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила хорватам.

«Спартак» занимает в турнирной таблице третье место, набрав 53 очка. 10 мая красно-белые сыграют с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее футболист московского «Спартака» Алекс Крал рассказал о том, почему красно-белые уступили петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионство.