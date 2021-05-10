«Урал» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Екатеринбургский «Урал» обыграл «Ростов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе уральцев забил Рамазан Гаджимурадов. Он отличился на 37-й минуте поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 12-е место, набрав 34 очка. В следующем туре клуб из Екатеринбурга сыграет против московского «Локомотива». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Подопечные Валерия Карпина расположились на девятой строчке, имея в активе 43 балла. В заключительном матче турнира желто-синие встретятся с «Краснодаром». Игра состоится 16 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче первого круга победили ростовчане со счетом 1:0.

Ранее футболист московского «Спартака» Алекс Крал рассказал о том, почему красно-белые уступили петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионство.