Экс-голкипер «Спартака» недоволен вероятным назначением Витории

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили критично отнесся к вероятном назначению бывшего главного тренера «Бенфики» Руя Витории на аналогичный пост в российской команде, передает Sport24.

Сообщается, что бывший наставник «Бенфики» является основным претендентом на пост главного тренера красно-белых, который сейчас занимает немецкий специалист Доменико Тедеско. Немец, у которого заканчивается контракт с красно-белыми по окончании сезона, уже не раз заявлял, что в клубе не останется.

«У меня это абсолютно не вызывает восторга. Я никогда не могу восхвалять заранее иностранных тренеров. В российские клубы приходило много знаменитых иностранцев, в том числе и в «Спартак». Но они ничего не добились, кроме как в «Зените», — заявил Кавазашвили.

После 28 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 53 очка. Столько же у идущего вторым «Локомотива», при этом у красно-белых еще есть матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Руй Витория близок к заключению контракта с московским «Спартаком». Сообщалось, что с помощью спартаковских менеджеров уже ищет себе жилье в Москве, а также разбирает состав столичной команды.