Мазепин остался недоволен управляемостью болида «Хааса»

Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» Никита Мазепин достаточно критично оценил управляемость своего болида, передает пресс-служба команды.

Мазепин показал последнее время в квалификации Гран-при Испании и стартует в гонке с 20-го места. Напарник россиянина Мик Шумахер стал восемнадцатым.

«С другой стороны, я пока недоволен балансом, чувствую, что машина не делает того, что я хочу. Управлять ей довольно сложно, это большая задача — удерживать ее на трассе», — заявил Мазепин.

Гран-при Испании состоится 9 мая, гонка стартует в 16.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию заезда.

Ранее сообщалось, что в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Хэмилтон завоевал сотую победу в квалификациях Формулы-1. Британец стал первым в истории гонщиком, которому покорилось подобное достижение.